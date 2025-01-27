Потєря оголосив про відхід з UFC

Український боєць змішаних єдиноборств Ігор Потєря покинув ростер найпопулярнішого у світі ММА-промоушен – UFC.

Про це українець написав у своєму Telegram-каналі.

"Так, все вірно, я поки що відсторонений від UFC. Як я говорив раніше, мені потрібно взяти паузу і відновитися. А для цього відновлення мені знадобляться хірургічні втручання та заборонені препарати, а оскільки UFC не може чекати з поєдинками і антидопінгова компанія забороняє приймати певні препарати, моє рішення було покинути ростер, щоб дати собі час все зважити і багато чого змінити".

Боєць вірить, що зможе відновитися та повернутися на пік форми в найближчі кілька років.

"Були дві пропозиції, але про це я не можу на жаль говорити. Мій шлях в UFC почався не так, як я планував, і багато що на це вплинуло, особливо найжахливіша ситуація, яка сталася з Нашою Країною. Мені зараз 28 років, і для півважковаговиків я ще досить молодий, адже пік півважковаговиків і важковаговиків настає в 33-35 років. Дякувати Богу, в мене ще є час, і я повинен використати його дуже правильно".

Потєря не знає скільки триватиме його відновлення та коли він зможе повернутися в октагон.

"Перша задача – привести своє здоров'я в повний порядок і трохи пожити в задоволення, адже 13 років я тренуюсь з усіх сил, по 2-3 тренування на день щодня, і це призвело до того, що мій організм вичерпав усі ресурси. Тепер я потребую накопичення своїх ресурсів і безмежної енергії. Я не знаю, скільки триватиме моє відновлення, але буду вести свій життєвий блог і розповідати в ньому, як проходять обставини в моєму житті, моє відновлення і чим загалом я займаюсь", – підсумував боєць.

Раніше повідомлялося, що 28-річний киянин планує взяти річну паузу від виступів після того, як він програв Марко Туліо на шоу UFC Fight Night 249.

Нагадаємо, що минулої ночі Потєря зазнав поразки від дебютанта UFC нокаутом у першому раунді. А до цього він уперше в кар'єрі провалив зважування.

Для Ігоря ця поразка стала вже п'ятою в останніх шести поєдинках. Єдина перемога відбулася у лютому 2024 року. Тоді українець здолав поляка Роберта Бричека одностайним рішенням суддів.