Вистачило на 3 хвилини: українець Потєря нокаутом програв дебютанту UFC
Український боєць UFC у середній вазі Ігор Потєря (20-8, 2-6 в UFC) зазнав поразки від Марко Туліо (13-1, 1-0 в UFC).
Бразилець впевнено переміг нокаутом.
Туліо агресивно почав бій, навіть наніс заборонений удар – українець отримав час на відновлення.
Це не врятувало Ігоря, адже його опонент і не думав збавляти оберти. Марко на третій хвилині бою потужно влучив із правої, після чого почав добивати Потєрю.
Удари ліктями по голові, одиночні влучання кулаком у партері призвели до того, що рефері вирішив зупинити бій.
Змішані єдиноборства – UFC Fight Night 249
Марко Туліо (Бразилія) – Ігор Потєря (Україна) КО1
Нагадаємо, напередодні бою представник України провалив процедуру зважування. Через це він був змушений пожертвувати частину свого гонорару на користь суперника.
У своєму попередньому бою, що відбувся у жовтні 2024 року на UFC 307, Потєря поступився Сезару Алмейді одноголосним рішенням суддів. Для Ігоря це вже третя поразка поспіль, він ризикує втратити контракт з організацією.