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Вистачило на 3 хвилини: українець Потєря нокаутом програв дебютанту UFC

Руслан Травкін — 12 січня 2025, 04:23
Вистачило на 3 хвилини: українець Потєря нокаутом програв дебютанту UFC
Ігор Потєря
Getty images

Український боєць UFC у середній вазі Ігор Потєря (20-8, 2-6 в UFC) зазнав поразки від Марко Туліо (13-1, 1-0 в UFC).

Бразилець впевнено переміг нокаутом.

Туліо агресивно почав бій, навіть наніс заборонений удар – українець отримав час на відновлення.

Це не врятувало Ігоря, адже його опонент і не думав збавляти оберти. Марко на третій хвилині бою потужно влучив із правої, після чого почав добивати Потєрю.

Удари ліктями по голові, одиночні влучання кулаком у партері призвели до того, що рефері вирішив зупинити бій.

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Марко Туліо (Бразилія) – Ігор Потєря (Україна) КО1

Нагадаємо, напередодні бою представник України провалив процедуру зважування. Через це він був змушений пожертвувати частину свого гонорару на користь суперника.

У своєму попередньому бою, що відбувся у жовтні 2024 року на UFC 307, Потєря поступився Сезару Алмейді одноголосним рішенням суддів. Для Ігоря це вже третя поразка поспіль, він ризикує втратити контракт з організацією.

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