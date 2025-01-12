Вистачило на 3 хвилини: українець Потєря нокаутом програв дебютанту UFC

Український боєць UFC у середній вазі Ігор Потєря (20-8, 2-6 в UFC) зазнав поразки від Марко Туліо (13-1, 1-0 в UFC).

Бразилець впевнено переміг нокаутом.

Туліо агресивно почав бій, навіть наніс заборонений удар – українець отримав час на відновлення.

Це не врятувало Ігоря, адже його опонент і не думав збавляти оберти. Марко на третій хвилині бою потужно влучив із правої, після чого почав добивати Потєрю.

Удари ліктями по голові, одиночні влучання кулаком у партері призвели до того, що рефері вирішив зупинити бій.

Змішані єдиноборства – UFC Fight Night 249

Марко Туліо (Бразилія) – Ігор Потєря (Україна) КО1

Ihor Potieria since being the fighter to retire Shogun Rua:

Lost to Ulberg ko

Lost to Bellato ko

(Beat Bryczek)

Lost to Michel Pereira sub

Lost to Cesar Almeida

Lost to Marco Tulio ko



UFC just feeding him to all the Brazilians for revenge #ufcvegas101 pic.twitter.com/SA8SFQkdgf — Kevin Thang (@Skip2MyJays) January 11, 2025

Marco Tuilo ilk rountta Ihor Potteria’yı nakavt ediyor!🔥



İlk UFC maçı. Nakavtla başlangıç. #UFCVegas101 pic.twitter.com/bSmyr5wopK — MMA 101 Türkiye (@MMA101Turkiye) January 11, 2025

Нагадаємо, напередодні бою представник України провалив процедуру зважування. Через це він був змушений пожертвувати частину свого гонорару на користь суперника.

У своєму попередньому бою, що відбувся у жовтні 2024 року на UFC 307, Потєря поступився Сезару Алмейді одноголосним рішенням суддів. Для Ігоря це вже третя поразка поспіль, він ризикує втратити контракт з організацією.