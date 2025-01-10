Українець Потєря провалив зважування перед турніром UFC Fight Night 249

Український середньоваговик UFC Ігор Потєря (20-7) не зміг вкластися в ліміт допустимої ваги перед турніром UFC Fight Night 249.

Ваги під бійцем показали 85,28 кг, що перевищило ліміт на 907 грамів.

Попри це поєдинок залишився в карді, але тепер українець змушений пожертвувати частину свого гонорару на користь суперника, бразильця Марко Туліо (12-1). Зазначимо, що Потєря вперше у своїй кар'єрі провалив зважування.

Нагадаємо, турнір зі змішаних єдиноборств UFC Fight Night 249 відбудеться в ніч з 11 на 12 січня в Лас-Вегасі (США). Головною подією стане реванш у жіночому мінімальному дивізіоні між американкою Маккензі Дьорн та бразилійкою Амандою Рібас.

У своєму останньому бою, що відбувся у жовтні 2024 року на UFC 307, Потєря поступився Сезару Алмейді одноголосним рішенням суддів.