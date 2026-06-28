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Зірвав джекпот: Донченко отримав шестизначний бонус після ефектного нокауту на турнірі UFC

Богдан Войченко — 28 червня 2026, 09:06
Зірвав джекпот: Донченко отримав шестизначний бонус після ефектного нокауту на турнірі UFC
Донченко з командою
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Український боєць Данило Донченко після яскравої перемоги на турнірі UFC Fight Night 280 був щедро винагороджений керівництвом промоушену.

Донченко у другому раунді нокаутував шведа Теодора Берггрена. Після потужного хай-кіка від українця суперник опинився на канвасі, а Данило завершив бій добиванням.

Ефектний фініш не залишився без уваги UFC. Організація визнала виступ українця одним із найкращих на турнірі та нагородила його бонусом у розмірі 100 тисяч доларів у номінації "Виступ вечора".

Після поєдинку Данило закликав керівництво UFC організувати йому поєдинок на номерному турнірі у Франції.

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Нагадаємо, Донченко яскраво дебютував в UFC у вересні 2025 року, оформивши дострокову перемогу над бразильцем Родріго Сезінандо на турнірі NOCHE UFC FIGHT NIGHT 259.

У лютому Данило здобув впевнену перемогу над 35-річним американцем Алексом Мороно у межах UFC Fight Night 266 у Лас-Вегасі.

UFC Данило Донченко

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