Донченко ефектно нокаутував Берггрена на UFC Fight Night 280 в баку

Український боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в напівсередній вазі Данило Донченко (15-2) здобув дострокову перемогу на UFC Fight Night 280 в Баку.

Донченко у другому раунді нокаутував шведа Теодора Берггрена (8-4). Після потужного хай-кіка від українця суперник опинився на канвасі, а Данило завершив бій добиванням.

Нагадаємо, що у вересні 2025-го Донченко яскраво дебютував в UFC, оформивши дострокову перемогу над бразильцем Родріго Сезінандо на турнірі NOCHE UFC FIGHT NIGHT 259.

У лютому Данило здобув впевнену перемогу над 35-річним американцем Алексом Мороно у межах UFC Fight Night 266 у Лас-Вегасі.