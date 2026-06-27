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Донченко ефектно нокаутував Берггрена на UFC Fight Night 280 в баку

Олександр Булава — 27 червня 2026, 17:37
Донченко ефектно нокаутував Берггрена на UFC Fight Night 280 в баку
Данило Донченко
UFC

Український боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в напівсередній вазі Данило Донченко (15-2) здобув дострокову перемогу на UFC Fight Night 280 в Баку.

Донченко у другому раунді нокаутував шведа Теодора Берггрена (8-4). Після потужного хай-кіка від українця суперник опинився на канвасі, а Данило завершив бій добиванням.

Нагадаємо, що у вересні 2025-го Донченко яскраво дебютував в UFC, оформивши дострокову перемогу над бразильцем Родріго Сезінандо на турнірі NOCHE UFC FIGHT NIGHT 259.

У лютому Данило здобув впевнену перемогу над 35-річним американцем Алексом Мороно у межах UFC Fight Night 266 у Лас-Вегасі.

Данило Донченко

Данило Донченко

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