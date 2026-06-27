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Ми розірвемо цей Париж: Донченко вимагає бій у Франції, згадавши Зеленського та Макрона

Олександр Булава — 27 червня 2026, 19:24
Ми розірвемо цей Париж: Донченко вимагає бій у Франції, згадавши Зеленського та Макрона
Данило Донченко
UFC

Український боєць Данило Донченко (15-2) відреагував на свою дострокову перемогу над шведом Теодором Берггреном на UFC Fight Night 280 в Баку.

Про це він сказав у коментарі після поєдинку.

Український боєць закликав керівництво промоушену організувати йому поєдинок у Франції, згадавши лідерів двох держав.

"Дякую всій моїй країні, і ось що я хочу сказати. Ви знаєте, я вільно розмовляю французькою. Отже, Макрон і Володимир Зеленський – хороші друзі, дайте мені бій на UFC у Парижі. Погнали.

Вперед, хлопці. Париж, я йду. Ми розірвемо цей Париж", – сказав Донченко.

Нагадаємо, що у вересні 2025-го Донченко яскраво дебютував в UFC, оформивши дострокову перемогу над бразильцем Родріго Сезінандо на турнірі NOCHE UFC FIGHT NIGHT 259.

У лютому Данило здобув впевнену перемогу над 35-річним американцем Алексом Мороно у межах UFC Fight Night 266 у Лас-Вегасі.

UFC Данило Донченко

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