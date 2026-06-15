Топурію госпіталізували після побиття на шоу UFC в Білому домі

Ексчемпіон UFC у легкій вазі Ілія Топурія був доставлений до лікарні після бою з Джастіном Гейджі у межах турніру UFC Freedom 250 у Білому домі.

Про це повідомляє Marca.

Одразу після поєдинку бійця доставили каретою швидкої допомоги до найближчої лікарні у Вашингтоні. Там він проходить обстеження, щоб визначити ступінь його травм. На ньому з'явилася велика кількість гематом, а очі були закриті синцями та кров'ю.

Президент UFC Дана Вайт підтвердив перебування бійця у лікарні.

"Він зараз у лікарні. Йому дуже сильно дісталося. Я не лікар, але його очі… Можливо, там є пошкодження. Не знаю, напевно, це лише моє припущення. Тепер йому потрібно відпочити та відновитися. Після такого бою не можна поспішати. Головне, щоб він повністю одужав. Про повернення в октагон зараз навіть думати зарано", — сказав Вайт.

Нагадаємо, у четвертому раунді рідний брат Топурії викинув білий рушник, заборонивши Ілії виходити на п'ятий раунд.

Зазначимо, що перед початком івенту Топурія встиг зустрітися з українським боксером Олександром Усиком, зробивши із ним спільне фото.