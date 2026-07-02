Непереможений Кроуфорд зізнався, чи хотів коли-небудь покинути бокс заради ММА

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) розповів, що ніколи не задумувався над тим, аби перейти виступати у змішані єдиноборства.

Його слова передає Аріель Хельвані.

Американський боєць порівняв заробіток у боксі та ММА.

"Ні. Жодного разу. У мене завжди були друзі, які виступали в ММА, деякі навіть дійшли до UFC. І я дивився на це так: ти отримуєш 20 тисяч доларів просто за вихід у клітку і ще 20 тисяч, якщо перемагаєш. Тобто максимум – 40 тисяч доларів за бій.

Раніше вони ще заробляли приблизно по 100 тисяч доларів на спонсорах, але потім це забрали. Тож тепер виходить так: я отримую 40 тисяч, якщо виграю дуже важкий бій. І я думаю: навіщо? Я заробляю вдесятеро більше", – заявив "Мисливець".