Непереможений Кроуфорд зізнався, чи хотів коли-небудь покинути бокс заради ММА
Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) розповів, що ніколи не задумувався над тим, аби перейти виступати у змішані єдиноборства.
Його слова передає Аріель Хельвані.
Американський боєць порівняв заробіток у боксі та ММА.
"Ні. Жодного разу. У мене завжди були друзі, які виступали в ММА, деякі навіть дійшли до UFC. І я дивився на це так: ти отримуєш 20 тисяч доларів просто за вихід у клітку і ще 20 тисяч, якщо перемагаєш. Тобто максимум – 40 тисяч доларів за бій.
Раніше вони ще заробляли приблизно по 100 тисяч доларів на спонсорах, але потім це забрали. Тож тепер виходить так: я отримую 40 тисяч, якщо виграю дуже важкий бій. І я думаю: навіщо? Я заробляю вдесятеро більше", – заявив "Мисливець".
Також Кроуфорд назвав другу причину, чому він не бачив себе у змішаних єдиноборствах. Це кількість травм, через які доводиться проходити бійцям ММА за такі не надто великі гроші.
Нагадаємо, що у 2025 році Кроуфорд переміг Сауля Канело Альвареса. Завдяки перемозі "Мисливець" став першим в історії абсолютним чемпіоном світу у трьох вагових категоріях епохи чотирьох поясів – WBO, WBC, WBA, IBF. Після цього Теренс оголосив про завершення кар'єри.