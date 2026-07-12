Макгрегор відреагував на поразку Голловею: Я повністю розбитий

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор (22–7) відреагував на дострокову поразку в бою з американцем Максом Голловеєм (28-9) у головній події турніру UFC 329.

Відповідний допис він зробив на своїй сторінці у соцмережі Х.

Ірландець заявив, що не мав проблем зі здоров'ям перед поєдинком і був повністю готовий до бою. За його словами, травма ноги стала для нього несподіванкою.

"У мене ніби пробило прокладку головки блока циліндрів. Я повністю розбитий. До бою я не мав жодних травм. Увесь тренувальний табір я виконував удари ногами – стоячи на місці та в стрибках, а також робив це за лаштунками перед боєм", – написав Макгрегор.

Підсумковий результат поєдинку на арені "T-Mobile" у Лас-Вегасі став неприємним сюрпризом для ірландця.

"Це сталося несподівано. Я в непроглядній темряві. Можу описати це лише як пекло", – додав він.

Нагадаємо, що поєдинок завершився перемогою Макса Голловея технічним нокаутом уже в першому раунді. Бій зупинили на 69-й секунді після того, як Макгрегор отримав травму ноги та не зміг продовжувати зустріч.

Востаннє Конор виходив в октагон влітку 2021 року, коли зазнав другої поспіль поразки від Дастіна Пор'є та отримав важкий перелом ноги.