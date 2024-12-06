Українець Потєря проведе бій проти дебютанта UFC

Український боєць середнього дивізіону UFC Ігор Потеря (20-7) проведе поєдинок проти представника Бразилії Марко Туліо (12-1) 12 січня у Лас-Вегасі (США) на турнірі UFC Vegas 101.

Про це Потєря повідомив на своїй сторінці в Instagram.

У своєму останньому бою, що відбувся у жовтні 2024 року на UFC 307, він поступився Сезару Алмейді одноголосним рішенням суддів.

Туліо останній бій провів у серпні 2024 року в межах відбіркового шоу Dana White's Contender Series, перемігши Матьє Лето Дюкло технічним нокаутом у другому раунді.