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Українець Потєря проведе бій проти дебютанта UFC

Олексій Мурзак — 6 грудня 2024, 00:09
Українець Потєря проведе бій проти дебютанта UFC
Ігор Потєря
скріншот

Український боєць середнього дивізіону UFC Ігор Потеря (20-7) проведе поєдинок проти представника Бразилії Марко Туліо (12-1) 12 січня у Лас-Вегасі (США) на турнірі UFC Vegas 101.

Про це Потєря повідомив на своїй сторінці в Instagram.

У своєму останньому бою, що відбувся у жовтні 2024 року на UFC 307, він поступився Сезару Алмейді одноголосним рішенням суддів.

Туліо останній бій провів у серпні 2024 року в межах відбіркового шоу Dana White's Contender Series, перемігши Матьє Лето Дюкло технічним нокаутом у другому раунді.

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