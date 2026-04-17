Вважав, що правила не для нього: зіркового російського бійця UFC та його команду вигнали з літака

Другий номер рейтингу UFC у легкій вазі Арман Царукян опинився у центрі несподіваного скандалу просто напередодні важливого виступу, адже його зняли з рейсу під час перельоту до США, куди він прямував на турнір борцівської ліги RAF.

Про інцидент повідомив блогер Адам Зубайраєв, зазначивши, що ситуація виникла через порушення правил на борту літака.

За його словами, під час підготовки до зльоту один із членів команди користувався телефоном, а інший відкрив столик, що суперечить вимогам безпеки, у результаті чого не лише самого Армана, а й двох його товаришів попросили покинути літак.

Таким чином, Царукян був змушений у терміновому порядку брати в оренду приватний літак, адже у ніч з 18 на 19 квітня Арман мав вийти на килим проти легендарного американця Юрайя Фейбер в рамках турніру RAF.

Нагадаємо, 29-річний боєць має у своєму активі 23 перемоги, з яких 15 здобуті достроково, зазнавши лише трьох поразок.

Зазначимо, що російські зірки ММА давно "славляться" тим, що не вміють чемно вести себе на борту літаків. Не так давно колишнього чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова також вигнали з рейсу за порушення правил безпеки.