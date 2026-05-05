Чемпіон ММА

Російських бійців допустили до міжнародних змагань із ММА

Олег Дідух — 5 травня 2026, 17:30
Виконавчий комітет Міжнародної федерації ММА (IMMAF) ухвалив рішення про відновлення членства Союзу ММА Росії.

Про це повідомляє пресслужба IMМAF.

За їхньою інформацією, рішення про відновлення членства Союзу ММА Росії було ухвалене одноголосно.

Таким чином, 17 – 23 серпня російські бійці у вікових категоріях від U-12 до U-17 зможуть взяти участь у юнацькому чемпіонаті світу в Абу-Дабі (ОАЕ) у повних правах, із національною символікою.

Це стане першим кроком на шляху до повноцінного повернення російських бійців до міжнародних змагань із ММА. IMМAF ухвалила рішення про розробку плану дій щодо повної реінтеграції росіян у календар міжнародних змагань.

Росія була відсторонена від міжнародних змагань із ММА в 2022 році після повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, у квітні з Росії були зняті всі санкції у водних видах спорту.

