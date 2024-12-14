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Топурія спростував інформацію про відмову від чемпіонського поясу

Олександр Булава — 14 грудня 2024, 13:40
Топурія спростував інформацію про відмову від чемпіонського поясу
Getty Images

Чемпіон UFC у напівлегкій вазі Ілія Топурія (16-0, 14 КО) не буде відмовлятися від пояса, попри можливу зміну вагової категорії.

Про це боєць розповів у соцмережі "Х".

"Я не залишу чемпіонський пояс вакантним. Рішення про перехід у наступну категорію повністю моє. У мене ще не було ніяких розмов з UFC, так що все ще належить вирішити.

Припиняйте святкувати, тому що я нікуди не збираюся. Я підкорив свій дивізіон і зроблю те ж саме в наступному", – написав Топурія.

Нагадаємо, Топурія в останньому бою нокаутував Макса Голловея у третьому раунді. Після поєдинку він заявив, що збирається піднятися в іншу вагову категорію та провести бій проти Чарльза Олівейри.

UFC Ілія Топурія

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