Топурія спростував інформацію про відмову від чемпіонського поясу

Чемпіон UFC у напівлегкій вазі Ілія Топурія (16-0, 14 КО) не буде відмовлятися від пояса, попри можливу зміну вагової категорії.

Про це боєць розповів у соцмережі "Х".

"Я не залишу чемпіонський пояс вакантним. Рішення про перехід у наступну категорію повністю моє. У мене ще не було ніяких розмов з UFC, так що все ще належить вирішити.

Припиняйте святкувати, тому що я нікуди не збираюся. Я підкорив свій дивізіон і зроблю те ж саме в наступному", – написав Топурія.