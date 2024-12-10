Топурія назвав ім'я наступного суперника

Іспанський боєць Ілія Топурія (16-0, 14 КО), який є чемпіоном UFC у напівлегкій вазі, заявив, що збирається піднятися в іншу вагову категорію та провести поєдинок проти Чарльза Олівейри.

Його слова цитує Partidazocope.

"Я хотів би перейти в інший дивізіон. Якщо Іслам зайнятий у січні, я хотів би зустрітися з першим претендентом Чарльзом Олівейрою. Можливо, настають зміни. Чи був бій з Голловеєм останнім у напівлегкій вазі? Так, ймовірно", – сказав Топурія.





Нагадаємо, Топурія в останньому бою нокаутував Макса Голловея у третьому раунді. Олівейра три тижні тому одноголосним рішенням суддів переміг Майкла Чендлера.