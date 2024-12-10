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Топурія назвав ім'я наступного суперника

Руслан Травкін — 10 грудня 2024, 12:16
Топурія назвав ім'я наступного суперника
Ілія Топурія (праворуч)
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Іспанський боєць Ілія Топурія (16-0, 14 КО), який є чемпіоном UFC у напівлегкій вазі, заявив, що збирається піднятися в іншу вагову категорію та провести поєдинок проти Чарльза Олівейри.

Його слова цитує Partidazocope.

"Я хотів би перейти в інший дивізіон. Якщо Іслам зайнятий у січні, я хотів би зустрітися з першим претендентом Чарльзом Олівейрою.

Можливо, настають зміни. Чи був бій з Голловеєм останнім у напівлегкій вазі? Так, ймовірно", – сказав Топурія.


Нагадаємо, Топурія в останньому бою нокаутував Макса Голловея у третьому раунді. Олівейра три тижні тому одноголосним рішенням суддів переміг Майкла Чендлера.

UFC Чарльз Олівейра Ілія Топурія

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