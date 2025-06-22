UFC визначила абсолютного чемпіона у важкій вазі після завершення кар'єри Джонса

Президент UFC Дейна Вайт оголосив, що тимчасовий чемпіон промоушена у важкій вазі Том Аспіналл (15-3) став новим абсолютним чемпіоном.

Слова 55-річного американця наводить The Athletic.

Очікувалося, що Аспіналл зустрінеться в октагоні з чемпіоном UFC у важкій вазі Джоном Джонсом, щоб визначити абсолютного чемпіона. Сторони вели переговори про бій майже рік, проте це ні до чого не призвело.

А сьогодні, 22 червня, Джонс оголосив про завершення кар'єри. Тому під час пресконференції Вайт розповів, що в результаті рішення Джона Аспіналл отримав статус абсолютного чемпіона UFC у важкій вазі.

"Джон Джонс подзвонив нам вчора ввечері і сказав, що він завершив кар'єру. Том Аспіналл – чемпіон UFC у важкій вазі", – сказав Вайт.

Після даної новини 32-річний англієць опублікував відео зі словами президента UFC у своїх соцмережах.

"Для вас, фанати. Прийшов час оживити цей важкий дивізіон. Діючий Абсолютний Чемпіон", – написав Аспіналл.

Том Аспіналл став тимчасовим чемпіоном UFC у важкій вазі 11 листопада 2023 року, перемігши росіянина Сергія Павловича нокаутом у першому раунді.

Англійський боєць утримував цей титул протягом 535 днів, довше, ніж будь-хто в історії UFC. Зазначимо, що титул абсолютного чемпіона став для Тома першим повноцінним у промоушені.

Востаннє Аспіналл виходив в октагон 27 липня 2024 року. Тоді він у реванші з Кертісом Блейдсом за одну хвилину захистив титул тимчасового чемпіона.