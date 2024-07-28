Аспіналл за 1 хвилину захистив титул тимчасового чемпіона UFC
Британець Том Аспінолл (15-3) переміг американця Кертіса Блейдса (18-5) та захистив титул тимчасового чемпіона UFC у важкій вазі.
Бій відбувся у Манчестері у межах UFC-304 та достроково завершився у першому раунді. Аспінолл на першій хвилині поєдинку правим боковим відправив суперника на канвас октагону.
Після падіння Блейдс не реагував на удари від британця, тому рефері зупинив двобій.
Нагадаємо, перший бій бійців завершився поразкою Тома, який на 15 секунді поєдинку отримав травму коліна та не зміг продовжити бій.