Аспіналл за 1 хвилину захистив титул тимчасового чемпіона UFC

Британець Том Аспінолл (15-3) переміг американця Кертіса Блейдса (18-5) та захистив титул тимчасового чемпіона UFC у важкій вазі.

Бій відбувся у Манчестері у межах UFC-304 та достроково завершився у першому раунді. Аспінолл на першій хвилині поєдинку правим боковим відправив суперника на канвас октагону.

Після падіння Блейдс не реагував на удари від британця, тому рефері зупинив двобій.

ONE MINUTE IS ALL IT TOOK! 😱@AspinallMMA got it done in the first round! #UFC304 pic.twitter.com/EfopAgjlQo — UFC (@ufc) July 28, 2024

Нагадаємо, перший бій бійців завершився поразкою Тома, який на 15 секунді поєдинку отримав травму коліна та не зміг продовжити бій.