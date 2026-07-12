Стара травма дала про себе знати: Голловей здолав Макгрегора технічним нокаутом на першій хвилині бою

У ніч на неділю, 12 липня, зірковий ірландець Конор Макгрегор повернувся в октагон в поєдинку проти гавайця Макса Голловея у напівсередній вазі в межах мейн-івенту турніру UFC 329.

Перемогу у першому раунді технічним нокаутом здобув Макс Голловей.

З перших секунд поєдинку Конор понісся вперед, після чого двічі впав і отримав кілька ударів з "другого" поверху. Наступне падіння ірландця ледь не закінчилося завершенням бою.

Проте ірландець знову піднявся на ноги, але його права нога схоже зазнала ушкодження, через що бій і завершився достроково.

WTF just happened with Conor McGregor at UFC 329?



Fight Over in Round 1 pic.twitter.com/SdkAwpXga5 — SupahAndre⚡️ (@SupahAndre) July 12, 2026

Нагадаємо, 13 років тому відбувся перший поєдинок між бійцями, який тоді забрав Макгрегор одноголосним рішенням суддів.

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Перед цим Конор востаннє бився влітку 2021 року, коли зазнав другої поспіль поразки від Дастіна Пор'є та отримав важкий перелом ноги.

Натомість Голловей в останньому бою поступився Чарльзу Олівейрі в битви за титул BMF в межах турніру UFC 326.

Також варто зазначити, що зірковий репер Дрейк програв мільйон доларів, поставивши на перемогу Макгрегора в бою проти Макса.