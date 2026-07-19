Може виграти понад 3,5 млн доларів: Макгрегор зробив шалену ставку на фінал ЧС-2026

Фінал чемпіонату світу-2026 між Аргентиною та Іспанією продовжує привертати увагу не лише футбольних уболівальників, а й світових знаменитостей.

Після прогнозу від канадського репера Дрейка своїм передбаченням поділився й колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор.

Ірландець вирішив не обмежуватися простою ставкою на перемогу Аргентини. Макгрегор спрогнозував точний рахунок 3:2 на користь чинних чемпіонів світу.

На цей прогноз боєць поставив 100 тисяч доларів. Якщо його ставка зіграє, він отримає 3,6 мільйона доларів, адже букмекер оцінив такий результат коефіцієнтом 36.00.

Цікаво, що лише напередодні ще одну гучну ставку зробив Дрейк. Канадський репер ризикнув 1,5 мільйона доларів на перемогу Аргентини в основний час і може виграти понад 5 мільйонів доларів.

Нагадаємо, фінал чемпіонату світу-2026 між Аргентиною та Іспанією відбудеться 19 липня в Нью-Йорку.

Під час перерви на глядачів очікуватиме Halfеime Show, на якому виступлять Мадонна, Шакіра та південнокорейський гурт BTS.

Також зазначимо, що переможці мундіалю вперше в історії отримають золоті персні.