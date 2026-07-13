Усе складається на мою користь: Макгрегор перенесе операцію, але не завершуватиме кар'єру після поразки від Голловея

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор (22–7) заявив, що йому доведеться перенести операцію після поєдинку проти гавайця Макса Голловея у напівсередній вазі в межах мейн-івенту турніру UFC 329, проте наголосив, що не збирається закінчувати кар'єру.

Відповідну заяву він опублікував у своєму Інстаграм.

"Усе складається на мою користь! Для мене все можливо, бо я віруюча людина!Операція. Підготовка до реабілітації. Повернення до тренувань з бойових мистецтв. Знову в дію. Останній бій за контрактом. Боже, будь ласка!"

Напередодні генеральний директор UFC Дейна Вайт припустив, що зірковий ірландець отримав розрив передньої хрестоподібної зв'язки під час цього поєдинку.

Нагадаємо, що після п'ятирічної перерви ексчемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор (22‑7) вийшов в октагон проти ексволодаря титулу BMF у легкій вазі й поясу чемпіона UFC у напівлегкій вазі Макса Голловея (28‑9).

Цей бій завершився вже у першому раунді перемогою Голловея технічним нокаутом. Поєдинок довелося достроково зупинити, оскільки вже на 69-й секунді Макгрегор зазнав травми ноги.

Додамо, що Конор уже бився із Голловеєм у серпні 2013 року. Тоді ірландець здобув перемогу, проте під час бою порвав хрестоподібну зв'язку коліна, після чого пропустив майже рік.