Кроуфорд пояснив поразку Макгрегора: Варто комусь почати говорити про мене лайно – і Бог їх карає

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) вважає, що карма наздогнала Конора Макгрегора (22-7), який наговорював на нього, у протистоянні проти американця Макса Голловея (28-9).

Своєю думкою він поділився у соцмережі Х.

Раніше одіозний ірландський боєць розповідав, що вів перемовини щодо двобою з "Мисливцем", а на кону повинно було стояти 200 мільйонів доларів. Водночас Кроуфорд спростував інформацію щодо шаленого гонорару, звинувативши Конора у брехні.

"Це божевілля. Варто комусь почати говорити про мене лайно – і Бог їх карає", – написав Кроуфорд.

Бій між Макгрегором і Голловеєм закінчився перемогою американця технічним нокаутом вже в першому раунді. Поєдинок було зупинено після того, як ірландець отримав травму ноги та не зміг продовжити бій.

Після поєдинку кривдник Конора заговорив про своє бажання організувати третій двобій.

Нагадаємо, що у 2025 році Кроуфорд переміг Сауля Канело Альвареса. Завдяки перемозі "Мисливець" став першим в історії абсолютним чемпіоном світу у трьох вагових категоріях епохи чотирьох поясів – WBO, WBC, WBA, IBF. Після цього Теренс оголосив про завершення кар'єри.