О'Меллі оцінив шанси перемогти Двалішвілі в реванші

Колишній чемпіон UFC у найлегшій вазі Шон О'Меллі (18-2, 11 КО) заявив, що вірить у свою перемогу над Мерабом Двалішвілі (19-4, 3 КО).

Про це Шон сказав у коментарі для пресслужби UFC.

"Мераб – звір. Він був дуже чудовий у бою з Умаром Нурмагомедовим. У них вийшов близький поєдинок. Двалішвілі забрав бій наприкінці.

Я б не прийняв бій з Мерабом, якби не був упевнений, що зможу його здолати. Зроблю це 8 червня", – сказав екс-чемпіон UFC Шон О'Меллі.