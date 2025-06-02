Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон ММА

О'Меллі оцінив шанси перемогти Двалішвілі в реванші

Руслан Травкін — 2 червня 2025, 10:21
О'Меллі оцінив шанси перемогти Двалішвілі в реванші
Шон О'Меллі (ліворуч)
Instagram

Колишній чемпіон UFC у найлегшій вазі Шон О'Меллі (18-2, 11 КО) заявив, що вірить у свою перемогу над Мерабом Двалішвілі (19-4, 3 КО).

Про це Шон сказав у коментарі для пресслужби UFC.

"Мераб – звір. Він був дуже чудовий у бою з Умаром Нурмагомедовим. У них вийшов близький поєдинок. Двалішвілі забрав бій наприкінці.

Я б не прийняв бій з Мерабом, якби не був упевнений, що зможу його здолати. Зроблю це 8 червня", – сказав екс-чемпіон UFC Шон О'Меллі.

Нагадаємо, в ніч з 14 на 15 вересня Мераб Двалішвілі здолав Шона ОʼМеллі, та став новим чемпіоном UFC у найлегшій вазі. Реванш пройде в ніч проти 8 червня в Ньюарку.

Читайте також :
Відео Фото Донька легенди UFC та WWE стала чотиразовою чемпіонкою США зі штовхання ядра
UFC Мераб Двалішвілі Шон О'Меллі

Мераб Двалішвілі

Грузинський чемпіон UFC назвав своїх наступних суперників
Двалішвілі не братиме участі в російському реаліті-шоу
Грузинський чемпіон UFC, який підтримує Україну, візьме участь у російському шоу
Зарано зрадів: Хабіб зганьбився під час оголошення результатів бою свого брата
Двалішвілі переміг Нурмагомедова та захистив титул чемпіона UFC

Останні новини