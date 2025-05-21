Донька легенди UFC та WWE стала чотиразовою чемпіонкою США зі штовхання ядра

Поки легенда WWE та UFC Брок Леснар зникає з радарів реслінгу, його донька Майя гучно заявляє про себе у світі легкої атлетики.

23-річна спортсменка, яка представляє Університет штату Колорадо, стала чотириразовою чемпіонкою Mountain West Conference у штовханні ядра.

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На останньому чемпіонаті MWC Майя продемонструвала феноменальний результат – 18,61 метра, зміцнивши свій статус однієї з найкращих студентських атлеток США.

Фото та відео переможного кидка миттєво розлетілися соцмережами, зібравши хвилю захоплення від фанатів спорту.

Mya Lesnar, daughter of Brock Lesnar, just won her FOURTH-STRAIGHT Mountain West shot put title 😱🏆



She's currently ranked as the NUMBER 1 shot putter in the nation 🔥



(via @CSUTrackFieldXC) pic.twitter.com/sYouABnW9H — Bleacher Report (@BleacherReport) May 20, 2025

За три роки в Colorado State Леснар здобула не лише чотири чемпіонські титули, а й звання Національної чемпіонки NCAA в приміщенні та Найкращої спортсменки Mountain West 2024 року.

Зазначимо, у грудні дівчина встановила новий рекорд університету – 18,50 метра, побивши попереднє досягнення в 17,55 м.

Раніше повідомлялося, що американський боксер Ерік "Баттербін" Еш заявив, що хотів би провести бій з Броком Леснаром.