Донька легенди UFC та WWE стала чотиразовою чемпіонкою США зі штовхання ядра
Поки легенда WWE та UFC Брок Леснар зникає з радарів реслінгу, його донька Майя гучно заявляє про себе у світі легкої атлетики.
23-річна спортсменка, яка представляє Університет штату Колорадо, стала чотириразовою чемпіонкою Mountain West Conference у штовханні ядра.
На останньому чемпіонаті MWC Майя продемонструвала феноменальний результат – 18,61 метра, зміцнивши свій статус однієї з найкращих студентських атлеток США.
Фото та відео переможного кидка миттєво розлетілися соцмережами, зібравши хвилю захоплення від фанатів спорту.
За три роки в Colorado State Леснар здобула не лише чотири чемпіонські титули, а й звання Національної чемпіонки NCAA в приміщенні та Найкращої спортсменки Mountain West 2024 року.
Зазначимо, у грудні дівчина встановила новий рекорд університету – 18,50 метра, побивши попереднє досягнення в 17,55 м.
Раніше повідомлялося, що американський боксер Ерік "Баттербін" Еш заявив, що хотів би провести бій з Броком Леснаром.