Згадав образу матері: чемпіон UFC заступився за Нурмагомедова після нападу на Двалішвілі

Чемпіон UFC у напівсередній вазі Іслам Махачєв відреагував на конфлікт між російським бійцем Усманом Нурмагомедовим та колишнім чемпіоном UFC у найлегшій вазі Мерабом Двалішвілі.

Росіянин опублікував заяву у своєму дописі в Інстаграмі.

"Тим, хто зараз засуджує Усмана та хлопців і пише їм образи, хочу поставити запитання: чому ви мовчали, коли Мераб ні за що вдарив дагестанського борця та зачепив його честь? Людина підійшла поговорити без злого умислу. Те, що сталося сьогодні, Мераб розпочав у себе на батьківщині, дозволивши вдарити гостя та зачепивши його матір", – заявив Махачєв.

Нагадаємо, раніше Двалішвілі повідомив про напад на нього з боку Усмана Нурмагомедова та його команди. Згодом у мережі з'явилося відео інциденту: Нурмагомедов разом із братами підійшов до грузинського бійця та вступив із ним у бійку просто під час інтерв'ю.

Раніше повідомлялося, що Нурмагомедова затримали у Саудівській Аравії після нападу на Двалішвілі.