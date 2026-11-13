Нурмагомедова засудили до ув'язнення за напад на Двалішвілі в ОАЕ
Брат Хабіба Нурмагомедова Усман отримав покарання за напад зі своєю командою на грузинського бійця Мераба Двалішвілі.
Про це повідомили у ACD MMA.
Так, росіянин і п'ять його друзів проведуть шість наступних місяців за гратами в Абу-Дабі. Також усі учасники нападу мають сплатити штраф розміром у 300 000 дірхамов (близько 82 000 доларів). Після відбуття покарання усіх п'ятьох депортують з ОАЕ.
Нагадаємо, в одному з готелів Абу-Дабі Нурмагомедов разом із братами напав на Мераба прямо під час інтерв'ю. Одразу після бійки росіянина затримали.
Ситуацію прокоментував чемпіон UFC Іслам Махачєв, який став на захист Нурмагомедова та нагадав про попередній інцидент за участю дагестанського борця, під час якого, за його словами, Двалішвілі образив його матір.
Зірка ПСЖ Хвіча Кварацхелія, свою чергою, підтримав Мераба заявивши, що так, як вчинив Нурмагомедов – чоловіки не роблять.