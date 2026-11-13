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Двалішвілі відмовився висувати звинувачення проти росіянина Нурмагомедова

Олександр Булава — 13 листопада 2026, 23:16
Двалішвілі відмовився висувати звинувачення проти росіянина Нурмагомедова
Мераб Двалішвілі (крайній справа)
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Колишній чемпіон UFC у найлегшій вазі Мераб Двалішвілі заявив, що не буде висувати обвинувачень російському бійцю Усману Нурмагомедову, який напав на нього разом із братами в одному з готелів Абу-Дабі.

Про це він розповів у соцмережі "Х".

"Хочу повідомити всім, що мене звільнили. У мене все добре, я здоровий і готовий повернутися до роботи.

Хочу подякувати всім в Абу-Дабі за допомогу у вирішенні цієї ситуації. Я люблю приїжджати до Абу-Дабі й радий, що мене тут радо приймають.

Також сподіваюся, що відпустять усіх інших. Я не висуватиму обвинувачень. Я хочу миру та всього найкращого для кожного.

Дякую всім за любов і підтримку", – заявив Двалішвілі.

Напередодні повідомлялося, що Усман та п'ять його друзів проведуть шість наступних місяців за гратами в Абу-Дабі. Також усі учасники нападу мають сплатити штраф розміром у 300 000 дірхамов (близько 82 000 доларів). Після відбуття покарання усіх п'ятьох депортують з ОАЕ.

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