Двалішвілі відмовився висувати звинувачення проти росіянина Нурмагомедова

Колишній чемпіон UFC у найлегшій вазі Мераб Двалішвілі заявив, що не буде висувати обвинувачень російському бійцю Усману Нурмагомедову, який напав на нього разом із братами в одному з готелів Абу-Дабі.

Про це він розповів у соцмережі "Х".

"Хочу повідомити всім, що мене звільнили. У мене все добре, я здоровий і готовий повернутися до роботи. Хочу подякувати всім в Абу-Дабі за допомогу у вирішенні цієї ситуації. Я люблю приїжджати до Абу-Дабі й радий, що мене тут радо приймають. Також сподіваюся, що відпустять усіх інших. Я не висуватиму обвинувачень. Я хочу миру та всього найкращого для кожного. Дякую всім за любов і підтримку", – заявив Двалішвілі.

Напередодні повідомлялося, що Усман та п'ять його друзів проведуть шість наступних місяців за гратами в Абу-Дабі. Також усі учасники нападу мають сплатити штраф розміром у 300 000 дірхамов (близько 82 000 доларів). Після відбуття покарання усіх п'ятьох депортують з ОАЕ.