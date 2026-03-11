Легендарна Роузі – про UFC: Промоушен, в якому чемпіонка заради грошей продає фото цицьок на OnlyFans

Легендарна бійчиня змішаних єдиноборств Ронда Роузі влаштувала гучну пресконференцію напередодні свого повернення в октагон.

Під час пресконференції Ронда Роузі різко розкритикувала промоушен UFC, в якій колись була чемпіонкою.

"Це колись UFC були найкращою платформою для бійців. Вам вистачало життя, вам чесно платили. А зараз вони стали одним із найгірших промоушенів. Тому багато їхніх бійців йдуть у пошуках заробітку в інших місцях. Тому їхні чемпіони, такі як Валентина Шевченко, продають фото цицьок в OnlyFans".

Роузі також наголосила, що молоді бійці, які тільки починають кар'єру, часто не можуть навіть забезпечити свої сім'ї, попри те що організація укладає багатомільярдні контракти.

"Компанія щойно підписала контракт на 7,7 мільярда доларів. Немає жодної причини не платити бійцям більше. Як у такому разі можна очікувати появи нових зірок? Чому дитина має мріяти про кар'єру в ММА, а не у футболі чи боксі?"

Нагадаємо, наразі американка активно просуває майбутній поєдинок проти Джини Карано. Їхній бій запланований на 16 травня і відбудеться у межах турніру промоушену MVP, який належить Джейку Полу.

Раніше повідомлялося, що Роузі публічно відмовився повертатися в октагон заради турніру UFC у Білому домі.