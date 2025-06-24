Російсько-українська війна в октагоні: що підготував президент UFC для Амосова

З 2023 року українська зірка ММА Ярослав Амосов не виступає у топових лігах, взявши тривалу паузу після програного титулу в Bellator. Наш козак, якому, до слова, скоро виповниться 32 роки, все ще чекає свого шансу проявити себе у найкращій лізі світу – UFC, але президент компанії Дана Вайт не квапиться підписувати Ярослава.

На допомогу Амосову прийшов навіть чемпіон світу з боксу Олександр Усик, який у відеозверненні попросив Вайта розглянути можливість підписання українця. Чи бачив Дана це повідомлення? Сто відсотків. Чи ухвалив рішення? Однозначно.

Диванний експерт з ММА на Чемпіоні "прочитав" неймовірну схему президента UFC, за якою Вайт зможе солідно збагатитися, побити рекорди PPV та розігнати новий скандал у соцмережах, а точніше, підкинути багаття в існуючий.

Почнемо трохи здалеку. Ні для кого не секрет, що напівсередня вагова категорія останніми роками стає все менш цікавою для публіки, тому Дані Вайту, схоже, довелося вмовляти один із головних активів піднятися у вазі. Мова йде про Іслама Махачєва.

Breaking: Islam Makhachev will vacate his lightweight title and move up to welterweight, Dana White announced.



Charles Oliveira will fight Ilia Topuria for the vacant lightweight title at #UFC317. pic.twitter.com/3cXCEvUL4l — ESPN (@espn) May 13, 2025

Росіянин, який побив усіх можливих претендентів у легкій вазі та навіть легендарного Алекса Волкановські, погодився перевірити свої сили із більшими опонентами. Звучить, як крута спортивна історія. Безумовно, але є одне АЛЕ.

Медіа активно розвивали новоспечену зірку іспано-грузинського ММА Ілію Топурію. Для них протистояння з Ісламом виглядало, наче щось позахмарне. Конор проти Хабіба, частина 2! Але хитрий Вайт приберіг соковитий бій на більш зручний час.

Голова компанії таки планує підписати Амосова вже найближчим часом і старі "друзі" Ярослава точно допомогли йому у цьому. Ні для кого не секрет, що до повномасштабного вторгнення Росії Амосов товаришував з Петром Яном, добре спілкувався із Хамзатом Чимаєвим та Рафаелем Фізієвим. Як би не розходилися погляди українця з іншими, усі перелічені бійці зустрічалися у спарингах з нашим чемпіоном. Він ніде і нікому не поступався.

Khamzat Chimaev 🐺🇦🇪 luttant avec Yaroslav Amosov 🇺🇦



🤼‍♂️💯 pic.twitter.com/Z9W3pxh32P — WrestlingMMA (@Wrestling__MMA) April 2, 2024

До слова, той-таки Чимаєв, який домінував у напісередній вазі завдяки вибуховій силі, несподівано піднявся у вазі, ставши середньоваговиком. Не хоче зустрічатися з Амосовим, чи просто не вкладається у вагу? Нема точної відповіді.

Важлива деталь: Хамзат ледь не єдиний (якщо не єдиний) умовний росіянин, який публічно виступив проти війни, наголосивши на смертях дітей і невинних людей. Щоправда, прямо він нікого не засуджував, а просто закликав до "миру".

Khamzat Chimaev's Speech About The War In Palestine 🇮🇱🇵🇸 pic.twitter.com/EIUBJ4i6q8 — Christian (@chriszak) October 23, 2023

Перед новинами про те, що Махачєв змінює дивізіон, у мене, наприклад, не було сумнівів, що Амосов знищить усю опозицію в напівсередній вазі. Чому? Єдиною опозицією для Амосова могли б бути тільки Ієн Геррі та Шовкат Рахмонов – молоді і голодні до перемог бійці з фантастичними навичками. На жаль, Вайт поки не дає їм шансу розкритися і взяти омріяний пояс.

Що стосується інших, то Белал Мухаммед – повільний, нецікавий і незірковий боєць. Камару Усман – старий дід, якого не пошкодував вік. Леон Едвардс – раптова сенсація, яка закінчилася поразкою від Белала. Колбі Ковінгтон – тільки точить ляси, топить за Трампа і має сильне кардіо, але не бійцівські навички. Навіть той таки Белал настільки "зірковий" чемпіон, що його навіть охорона не пустила в октагон, бо не знала, хто це!

😂Nate Diaz reposted McGregor's voice note about security stopping Belal Muhammad from entering the octagon.▫️ pic.twitter.com/ss3xOoNGyT — Home of Fight (@Home_of_Fight) December 11, 2024

То що ми маємо зараз: дивізіон, який прийшов "рятувати" Махачєв, але от біда, нема медійно сильних опонентів. Із ким би потім битися Ісламу після тріумфу над Мухаммедом (так, росіянин знищить Белала навіть на "короткому повідомленні"), як не з українцем, який вже протягом довго часу тренується в США і навіть ходить в екіпіюванні UFC? Так, Ярослав засвітив капу з лого компанії із непрямим натяком на продовження кар'єри.

Чому має бути саме так? Все просто – Вайт давно не хайпував. Мова йде про те, що слід завойовувати нові території та нових глядачів. Поясню простіше: Махачєв нецікавий західному глядачу, бої з росіянином не збирають багато грошей. Ба більше, головні івенти з Ісламом за PPV не те що не потрапляють навіть у топ-50, а навіть визнаються одними з найгірших.

Яскравим прикладом цього є бій росіянина на UFC 302 з Дастіном Пор'є. Це настільки було нецікаво глядачам, що Вайт і досі приховує точні дані щодо проданих трансляцій. Настав час підкорювати Європу. І для цього є гарна вивіска.

Щодня росіяни б'ють ракетами і дронами по домівкам невинних українців, тема війни, може, набридла іноземцям, але ніяк не забута. "Захисником людства" може виступити для нас саме Ярослав Амосов. Наш боєць залюбки схопиться за шанс помститися представнику країни-терориста в октагоні. А що отримає Дана Вайт з цього? Шикарну для західної публіки вивіску.

Хабіб запам'ятався усім тільки боєм з Конором. Хайповий ірландець дозволив Нурмагомедову увійти до касти "легенд" UFC. Те саме може і статися з Ісламом. Щонайменше, про це мріють Вайт і сам Махачєв. Російський ринок бійців цінний для найкращої ліги світу, але багато грошей не приносить.

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Уявіть просто цю вивіску: українець проти росіянина. Не просто якийсь там українець, а колишня зірка Bellator і їхній чемпіон, проти "зіроньки" Іслама. Вайт вірить у свого улюбленця, тому готовий зірвати банк тут і зараз. Ця політична вивіска просто неминуча.

Не вірите у хвору голову Дани? Добре. Як вам бій Джона Джонса і Стіпе Міочича, дуже цікаво дивитися на побиття пенсіонера? А це все вигадав саме улюблений американець. Бо треба було увійти в історію гучним і награним протистоянням з хорватсько-американським пожежником.

Знову ж, це лише МОЇ думки, але чи не на це вказують дії бійців і керівництва UFC? Відхід екстовариша Чимаєва на категорію вище, зрив бою Махачєва з Топурією, раптовий перехід Махачєва в напівсередню вагу і тепер найзірковіший боєць ММА з України в історії. Все складається чудово для Вайта.

Сподіваюся, що Ярослав таки підпише контракт з UFC і покаже козацьку міць та силу. Неважливо, що там буде далі, давайте просто насолоджуватися виступами Амосова в найкращій лізі світу. Це вже вирішена справа, як на мене. Ярік, розірви того Махачєва!

Богдан Войченко, "Чемпіон"