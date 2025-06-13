Усик закликав UFC підписати контракт з Амосовим

Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) вважає колишнього володаря титулу Bellator у напівсередній вазі Ярослава Амосова гідним для виступів в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC).

Про це український боксер заявив в Instagram.

Амосов виступив спаринг-партнером Усику. Боєць допомагав йому готуватися до реваншу проти Даніеля Дюбуа.

"Ми обмінялися досвідом з чемпіоном Bellator Ярославом Амосовим. Це майбутній чемпіон UFC. Дейна Вайт, будь ласка, відправ контракт. Я серйозно!", – сказав Усик.

Амосов напередодні ефектно здолав американця Кертіса Міллендера на турнірі Cage Fury Fighting Championships 140.

Раніше 31-річний українець виступав у Bellator, де протягом довгого часу був домінуючим чемпіоном. У 2023 році Ярослав зазнав поразки від Джейсона Джексона, після чого взяв паузу у кар'єрі. Через рік Амосов оголосив про відхід з Bellator.

Нагадаємо, 19 липня Усик проведе другий бій проти Даніеля Дюбуа, який відбудеться у Лондоні, на легендарному стадіоні "Вемблі".