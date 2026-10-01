Український боєць зник після госпіталізації напередодні депортації з Фінляндії

Український боєць ММА Володимир Голубєв зник у Фінляндії напередодні депортації з країни.

Про це повідомляє видання Iltalehti.fi.

Голубєв, відомий під псевдонімом Vavansambo, перестав виходити на зв'язок після госпіталізації.

Водночас процедура його депортації з країни мала розпочатися 24 вересня, однак його нинішнє місцеперебування залишається невідомим.

Востаннє українця бачив 23 вересня його друг Рамін Амірхані, того ж вечора Володимир потрапив до лікарні, після чого зв'язок із ним обірвався.

Адвокатка спортсмена Бріт Софія Удам не змогла прокоментувати виданню причину госпіталізації та повідомити, чи перебуває її клієнт у Фінляндії.

За даними видання, рішення про депортацію ухвалили у квітні через кримінальне минуле Голубєва. У 2016–2022 роках він отримав кілька обвинувальних вироків, зокрема покарання у вигляді чотирьох років і шести місяців ув'язнення за тяжкий злочин, пов'язаний із наркотиками.

Він намагався оскаржити рішення про депортацію, проте, як зазначає видання, наразі безуспішно. На підтримку українця виступили представники спільноти єдиноборств, зокрема організатори Didier x Killbox.

Володимир близько 11 років прожив у Фінляндії. Українець виступав у кількох видах єдиноборств і тричі ставав чемпіоном країни з тайського боксу. За даними Sherdog, у професійних ММА він здобув дві перемоги та зазнав однієї поразки.