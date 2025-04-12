Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Інше

Їм не можна довіряти: грузинська зірка UFC висловився про Путіна і російську владу

Богдан Войченко — 12 квітня 2025, 12:12
Їм не можна довіряти: грузинська зірка UFC висловився про Путіна і російську владу
Ілія Топурія
Instagram

Колишній чемпіон UFC у напівлегкій вазі Ілія Топурія висловився щодо війни в Україні та російської влади.

Іспано-грузинський боєць поділився власними думками в інтерв'ю Патріку Бет-Девіду.

"Я завжди проти вбивства людей і виступаю за мир", – відповів Топурія на питання про війну в Україні.

Також Ілія зробив гучну заяву, згадавши події 2008 року, коли Росія напала на Грузію.

"Те, що я знаю з власного досвіду і свого життя це те, що росіянам, а саме Путіну та політикам, які керують Росією, їм начхати на всіх.

Я жив у Грузії у 2008 році і бачив, що вони робили з моїм народом. Тож росіяни – небезпечні люди, і я вважаю, що їм не можна довіряти. Повторю: я не говорю про звичайних людей, а про політиків. Це – божевілля", – сказав Ілія.

Нагадаємо, Топурія народився у грузинській родині, яка проживала у Німеччині. У дитинстві він повернувся на історичну батьківщину, де прожив до 15 років, пізніше перебравшись в Іспанію.

Іспанець грузинського походження відомий не тільки ефектними звитягами над Алексом Волкановські та Максом Холловеєм, але й своїми патріотичними заявами. Не так давно боєць підтримав протестувальників у Грузії.

Раніше повідомлялося, що українськи боєць UFC Микита Крилов оголосив про зміну громадянства, ставши представником країни-терориста.

UFC Росія Ілія Топурія ММА

UFC

Повернення Волкановські, випробування для Чендлера і бій українського зрадника: анонс турніру UFC 314
Радий із гордістю представляти Росію: український боєць UFC Крилов оголосив про зміну громадянства
Ексчемпіон UFC: Я відмовився від соцмереж, куріння трави і мастурбації
Коментатор, який послав Зеленського, заявив, що краще поїде до Росії, ніж на турнір UFC в Канаду
Найвищий рівень визнання: в Іспанії на честь чемпіона UFC назвали вулицю

Останні новини