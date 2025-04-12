Їм не можна довіряти: грузинська зірка UFC висловився про Путіна і російську владу

Колишній чемпіон UFC у напівлегкій вазі Ілія Топурія висловився щодо війни в Україні та російської влади.

Іспано-грузинський боєць поділився власними думками в інтерв'ю Патріку Бет-Девіду.

" Я завжди проти вбивства людей і виступаю за мир", – відповів Топурія на питання про війну в Україні.

Також Ілія зробив гучну заяву, згадавши події 2008 року, коли Росія напала на Грузію.

"Те, що я знаю з власного досвіду і свого життя – це те, що росіянам, а саме Путіну та політикам, які керують Росією, – їм начхати на всіх. Я жив у Грузії у 2008 році і бачив, що вони робили з моїм народом. Тож росіяни – небезпечні люди, і я вважаю, що їм не можна довіряти. Повторю: я не говорю про звичайних людей, а про політиків. Це – божевілля", – сказав Ілія.

Нагадаємо, Топурія народився у грузинській родині, яка проживала у Німеччині. У дитинстві він повернувся на історичну батьківщину, де прожив до 15 років, пізніше перебравшись в Іспанію.

Іспанець грузинського походження відомий не тільки ефектними звитягами над Алексом Волкановські та Максом Холловеєм, але й своїми патріотичними заявами. Не так давно боєць підтримав протестувальників у Грузії.

Раніше повідомлялося, що українськи боєць UFC Микита Крилов оголосив про зміну громадянства, ставши представником країни-терориста.