PFL розірвала контракт з Нганну

Professional Fighters League (PFL) розірвала контракт з камерунським бійцем Франсісом Нганну.

Про це повідомляє пресслужба промоушена.

"PFL ухвалила рішення розлучитися з Френсісом Нганну. Ми дуже поважаємо Френсіса як спортсмена та як людину, і бажаємо йому успіху в наступному етапі його кар'єри у бойових видах спорту", – йдеться в повідомленні.

Нганну підписав контракт із PFL у травні 2023 року. Відтоді він провів лише один бій – у 2024-му нокаутував бразильця Ренана Феррейру і завоював титул чемпіона організації у надважкій вазі.

Раніше камерунець відмовився від поєдинку проти відеоблогера та боксера Джейка Пола