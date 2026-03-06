Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон ММА

PFL розірвала контракт з Нганну

Олександр Булава — 6 березня 2026, 15:47
PFL розірвала контракт з Нганну

Professional Fighters League (PFL) розірвала контракт з камерунським бійцем Франсісом Нганну.

Про це повідомляє пресслужба промоушена.

"PFL ухвалила рішення розлучитися з Френсісом Нганну. Ми дуже поважаємо Френсіса як спортсмена та як людину, і бажаємо йому успіху в наступному етапі його кар'єри у бойових видах спорту", – йдеться в повідомленні.

Нганну підписав контракт із PFL у травні 2023 року. Відтоді він провів лише один бій – у 2024-му нокаутував бразильця Ренана Феррейру і завоював титул чемпіона організації у надважкій вазі.

Раніше камерунець відмовився від поєдинку проти відеоблогера та боксера Джейка Пола

PFL Франсіс Нганну

Франсіс Нганну

Нганну поставив понад 300 тисяч євро на перемогу Камеруна на Кубку африканських націй
Джейк Пол шокував своїм наступним бажаним суперником
Нганну назвав найбільший бій майбутнього UFC White House
Бій не має сенсу: Нганну відмовився від поєдинку з Джейком Полом
Спаринг-партнер Усика і Кличка назвав бійця з найсильнішим ударом

Останні новини