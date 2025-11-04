Бій не має сенсу: Нганну відмовився від поєдинку з Джейком Полом
Френсіс Нганну
Talksport
Колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну відмовився від поєдинку проти відеоблогера та боксера Джейка Пола (12-1, 7 KO).
Цитує бійця TMZ Sports.
Френсіс підтвердив, що команда Джейка справді звернулася до нього щодо бою, але розмова не зайшла далеко.
"Я такий: "Ні, брате, давай". Я маю на увазі, не треба мене так зневажати", – заявив він.
При цьому Френсіс наполягає, що справа не в грошах.
"Якби йшлося про цифру, я б вам сказав. Мені просто нецікаво, це не має для мене сенсу. Це не те, на що я зараз дивлюся.
Бій не має сенсу. Я так думаю, це моя позиція", – розповів Нганну.
Нагадаємо, напередодні скасували бій між блогером та боксером Джейком Полом та чемпіон WBA в легкій вазі Джервонтою Девісом. Джейк у соцмережах пояснив, що це пов'язано з непрофесіоналізмом його суперника.