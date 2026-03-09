Нганну повернеться в октагон після дворічної перерви

Колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну (18-3, 13 КО) проведе бій за правилами ММА з бразильцем Філіпе Лінсом (18-5, 9 КО).

Про це повідомила промоутерська компанія Джейка Пола Most Valuable Promotion.

Бій 39-річного камерунця проти ексчемпіона PFL відбудеться 16 травня в Лос-Анджелесі в межах шоу MVP. Трансляцію поєдинку забезпечить стримінгова платформа Netflix.

instagram.com/netflixsports

Головною подією шоу стане бій колишньої чемпіонки UFC Ронди Роузі та експретендентки на титул Strikeforce Джина Карано.

Свій останній бій в октагоні камерунець провів у жовтні 2024 року, коли у першому раунді нокаутував бразильця Ренана Феррейру, завоювавши чемпіонський титул PFL.

Нганну також пробував свої сили в боксі. У жовтні 2023 році камерунець програв роздільним рішенням суддів Тайсону Ф'юрі, а у березні 2024 року його нокаутував Ентоні Джошуа.

Лінс востаннє виходив в октагон у 2024 році проти Іона Куцелаби на шоу UFC 299, де здобув перемогу рішенням суддів.

Раніше повідомлялося, що Professional Fighters League (PFL) розірвала контракт з Нганну. Співпраця між сторонами тривала з 2023 року.