Я готовий до цього нового розділу: Нганну – про бій за правилами ММА

Колишній чемпіон UFC та PFL Super Fights у надважкій вазі Френсіс Нганну пояснив бій з бразильцем Філіпе Лінсом (18-5, 9 КО) за правилами ММА.

Його слова передає ESPN.

"Поки світ був зайнятий розмовами, я був зайнятий розвитком. Тишу не слід плутати з відсутністю – це звук хижака, який скорочує дистанцію. Повернення в клітку – це не просто повернення, це поверннення свого. Моє повернення до ММА вимагало сцени, яка відповідала б масштабу моїх амбіцій, і партнерство з MVP, щоб провести цей турнір на Netflix, гарантує, що весь світ буде дивитися. Я готовий до цього нового розділу і не можу дочекатися, щоб знову розважити своїх фанатів і нагадати світові,хто я і на що здатен на найвищому рівні", – сказав Нганну.

Бій 39-річного камерунця проти ексчемпіона PFL відбудеться 16 травня в Лос-Анджелесі в межах шоу MVP. Трансляцію поєдинку забезпечить стримінгова платформа Netflix.

Свій останній бій в октагоні камерунець провів у жовтні 2024 року, коли у першому раунді нокаутував бразильця Ренана Феррейру, завоювавши чемпіонський титул PFL.

Нганну також пробував свої сили в боксі. У жовтні 2023 році камерунець програв роздільним рішенням суддів Тайсону Ф'юрі, а у березні 2024 року його нокаутував Ентоні Джошуа.

Лінс востаннє виходив в октагон у 2024 році проти Іона Куцелаби на шоу UFC 299, де здобув перемогу рішенням суддів.

Раніше повідомлялося, що Professional Fighters League (PFL) розірвала контракт з Нганну. Співпраця між сторонами тривала з 2023 року.