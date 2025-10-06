Пригадав минулі образи: Перейра епічно принизив росіянина після шикарної перемоги на UFC 320

У ніч на 5 жовтня Лас-Вегас став ареною справжньої помсти. На T-Mobile Arena відбувся турнір UFC 320, головною подією якого стало реванш-протистояння між Алексом Перейрою та Магомедом Анкалаєвим.

Бразилець не залишив шансів супернику, і вже у першому раунді він нокаутував росіянина, повернувши собі пояс чемпіона UFC. Але справжній хайлайт стався одразу після бою.

Підійшовши до Анкалаєва, Перейра щось сказав йому, а потім гучно вимовив: "Chama" – своє фірмове слово, яке стало символом його впевненості та енергії.

Іронія в тому, що напередодні бою Анкалаєв заявив, що "більше ніякого Chama не існує", нібито знищивши це слово назавжди. Але Перейра відповів не словами, а діями, і змусив усю арену скандувати "Chama" разом із ним.

Раніше повідомлялося, що перемога Перейри допомогла легендарному футболісту виграти чималі гроші на ставці.