У російської зірки UFC вкрали бутси від зіркового футболіста ПСЖ
В Італії обікрали відомого російського бійця ММА Іслама Махачєва. Щоправда, зробили це з неабияким "професіоналізмом": документи повернули, а от усе інше, як по класиці, зникло без сліду.
Інцидент стався під час поїздки чинного чемпіона UFC у напівсередній вазі, але сам боєць вирішив не вдаватися в деталі. Мабуть, щоб не псувати туристичний імідж країни, або просто щоб не розчаровувати фанатів сюжетними поворотами.
Втім, найцікавіше – це список "недоторканних" речей. У Махачєва залишилися гаманець, паспорт і навіть молитовний килимок.
Але найбільша втрата – не гроші і не особисті речі. За словами самого бійця, найціннішим зникненням стали бутси, подаровані зіркою ПСЖ Хвичею Кварацхелією.
Нагадаємо, напередодні Махачєв переміг Маддалену одноголосним рішенням суддів та став чемпіоном у напівсередній вазі.
Раніше повідомлялося, що Іслам зустрівся із відомим британським боксером Ентоні Джошуа.