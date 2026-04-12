Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

У російської зірки UFC вкрали бутси від зіркового футболіста ПСЖ

Богдан Войченко — 12 квітня 2026, 14:45
Instagram
У російської зірки UFC вкрали бутси від зіркового футболіста ПСЖ

В Італії обікрали відомого російського бійця ММА Іслама Махачєва. Щоправда, зробили це з неабияким "професіоналізмом": документи повернули, а от усе інше, як по класиці, зникло без сліду.

Інцидент стався під час поїздки чинного чемпіона UFC у напівсередній вазі, але сам боєць вирішив не вдаватися в деталі. Мабуть, щоб не псувати туристичний імідж країни, або просто щоб не розчаровувати фанатів сюжетними поворотами.

Читайте також :
У власника Полісся вкрали чверть мільйона доларів його ж працівники: поліція вже провела обшуки

Втім, найцікавіше це список "недоторканних" речей. У Махачєва залишилися гаманець, паспорт і навіть молитовний килимок.

Але найбільша втрата не гроші і не особисті речі. За словами самого бійця, найціннішим зникненням стали бутси, подаровані зіркою ПСЖ Хвичею Кварацхелією.

Нагадаємо, напередодні Махачєв переміг Маддалену одноголосним рішенням суддів та став чемпіоном у напівсередній вазі.

Раніше повідомлялося, що Іслам зустрівся із відомим британським боксером Ентоні Джошуа.

