Чемпіон ММА

Олівейра достроково переміг Гамрота на UFC Rio

Володимир Максименко — 12 жовтня 2025, 07:23
Чарльз Олівейра переміг Матеуша Гамрота
Ексчемпіон UFC Чарльз Олівейра достроково переміг Матеуша Гамрота у головній події турніру UFC Fight Night 261 в Ріо-де-Жанейро.

Бій завершився у другому раунді завдяки задушливому прийому місцевого бійця – польський суперник вимушений був капітулювати. 

Нагадаємо, попередній свій поєдинок Олівейра програв Ілії Топурії глухим нокаутом, а Гамрот перед цим здолав Людовіта Клейна за очками.

У 2021 році Олівейра став чемпіоном UFC у легкій вазі, але втратив його наступного року через ліміт ваги на бій з Джастіном Гейджі.

Раніше повідомлялось, що легендарний ексчемпіон UFC Конор Макгрегор отримав дискваліфікацію за порушення допінгових правил.

