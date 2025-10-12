Олівейра достроково переміг Гамрота на UFC Rio
Ексчемпіон UFC Чарльз Олівейра достроково переміг Матеуша Гамрота у головній події турніру UFC Fight Night 261 в Ріо-де-Жанейро.
Бій завершився у другому раунді завдяки задушливому прийому місцевого бійця – польський суперник вимушений був капітулювати.
Нагадаємо, попередній свій поєдинок Олівейра програв Ілії Топурії глухим нокаутом, а Гамрот перед цим здолав Людовіта Клейна за очками.
У 2021 році Олівейра став чемпіоном UFC у легкій вазі, але втратив його наступного року через ліміт ваги на бій з Джастіном Гейджі.
Раніше повідомлялось, що легендарний ексчемпіон UFC Конор Макгрегор отримав дискваліфікацію за порушення допінгових правил.