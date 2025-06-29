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Нова ера легкої ваги: Топурія став новим чемпіоном UFC, нокаутувавши Олівейру

Володимир Максименко — 29 червня 2025, 08:11
Ілія Топурія
Ілія Топурія
UFC

Сьогодні зранку, 29 червня, відбувся поєдинок у межах UFC 317 між Ілією Топурією та Чарльзом Олівейрою, який дав світу нового чемпіона.

Грузино-іспанський боєць нокаутував суперника у першому раунді.

Поєдинок тривав трохи більше двох хвилин та розпочався на зустрічних курсах, проте 27-річний Топурія чудово приклався супернику з правої руки, відправивши того у нокаут. 

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Після того, як Олівейра впав, Ілія налетів на опонента добивати того, але для судді все стало зрозуміло одразу, тому бій було достроково перервано – переконлива перемога Топурії.

Таким чином, іспанський боєць із грузинським корінням став новим чемпіоном UFC легкої ваги.

У своєму минулому поєдинку Топурія переміг легендарного Волкановського, вигравши титул у напівлегкій вазі.

Нагадаємо, сьогодні також завершився бій між Пантожею та Кара-Франсом, у якому бразилець успішно захистив свій титул.

UFC Чарльз Олівейра Ілія Топурія

UFC

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