Нова ера легкої ваги: Топурія став новим чемпіоном UFC, нокаутувавши Олівейру

Сьогодні зранку, 29 червня, відбувся поєдинок у межах UFC 317 між Ілією Топурією та Чарльзом Олівейрою, який дав світу нового чемпіона.

Грузино-іспанський боєць нокаутував суперника у першому раунді.

Поєдинок тривав трохи більше двох хвилин та розпочався на зустрічних курсах, проте 27-річний Топурія чудово приклався супернику з правої руки, відправивши того у нокаут.

Після того, як Олівейра впав, Ілія налетів на опонента добивати того, але для судді все стало зрозуміло одразу, тому бій було достроково перервано – переконлива перемога Топурії.

Таким чином, іспанський боєць із грузинським корінням став новим чемпіоном UFC легкої ваги.

У своєму минулому поєдинку Топурія переміг легендарного Волкановського, вигравши титул у напівлегкій вазі.

Нагадаємо, сьогодні також завершився бій між Пантожею та Кара-Франсом, у якому бразилець успішно захистив свій титул.