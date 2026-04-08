Зірка UFC покинув вагітну дружину заради підготовки до титульного бою

Зірка UFC Їржі Прохазка опинився у дуже непростій ситуації, адже він вирушив на титульний бій, залишивши вагітну дівчину вдома за кілька днів до пологів.

Вже найближчими вихідними Прохазка зустрінеться з Карлосом Ульбергом у головному бою турніру UFC 327 в Маямі. На кону стоятиме вакантний титул у напівважкій вазі (до 93 кг).

Ситуацію ускладнює те, що його дівчина Каміла Кордулікова перебуває на останніх днях вагітності, і народження їхньої першої дитини очікується буквально за кілька днів після бою.

Втім, сам боєць запевняє, що це спільне рішення. За його словами, кохана дала йому "зелене світло" на поєдинок, але лише за умови, що це буде титульний шанс.

Прохазка підкреслив, що вони постійно на зв'язку і підтримують одне одного:

"У мене є своя місія, і в неї є своя. Я вірю, що вона впорається, як і я маю виконати свою".

Водночас сама Каміла зізналася, що цей період для неї непростий психологічно, адже неможливо точно передбачити, коли саме почнуться пологи, і їй доведеться пережити цей момент самій.

Нагадаємо, бій між Прохазкою та Ульбергом відбудеться вже цієї неділі, 12 квітня.

