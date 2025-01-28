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Грузинський чемпіон UFC, який підтримує Україну, візьме участь у російському шоу

Богдан Войченко, Руслан Травкін — 28 січня 2025, 00:27
Грузинський чемпіон UFC, який підтримує Україну, візьме участь у російському шоу
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Грузинський боєць UFC у найлегшій вазі Мераб Двалішвілі став тренером у новому сезоні російського реаліті-шоу HYPE Global Reality.

До проєкту чемпіон приєднається до іншого тренера – бійця UFC з Росії Петра Яна.

Про свою участь Двалішвілі оголосив через соціальні мережі, поділившись афішею шоу.

Зазначимо, формат HYPE Global Reality нагадує популярне шоуThe Ultimate Fighter: дві команди початківців змагаються під керівництвом досвідчених наставників, щоб визначити найсильнішого.

Наразі невідомо, де саме будуть проходити зйомки шоу. Ймовірно, що поза межами РФ. Реаліті-шоу HYPE Global Reality спонсорує відома російська букмекерська контора.

У 2023 році Двалішвілі вже зустрічався з Яном у октагоні під час турніру UFC Fight Night. Тоді грузин здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

Нагадаємо, якраз після поєдинку з росіянином Мераб висловив публічну підтримку Україні.

Нещодавно грузин навіть записав спільне відео для фанатів разом із українським бійцем Ігорем Потєрєю.

UFC Мераб Двалішвілі Петро Ян

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