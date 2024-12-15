Слава Україні! Український боєць UFC і Мераб Двалішвілі записали спільне відео для фанатів

Український боєць UFC Ігор Потєря зустрівся із чемпіоном у найлегшій вазі Мерабом Двалішвілі.

Грузинський спортсмен записав спільне відео із нашим козаком, в якому залишив послання фанатам.

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Завершився ролик симолічними словами від Мераба: "Слава Україні!"

Нагадаємо, Двалішвілі став чемпіоном UFC здолавши рішенням суддів Шона О'Мейлі. Наступний свій бій грузин проведе із росіянином Омаром Нурмагомедовим. Поєдинок відбудеться 19 січня.

Натомість Потєря має стрік із двох поразок поспіль. "Закрити" їх українцю доведеться проти бразильця Марко Туліо. Бій відбудеться 12 січня на UFC Fight Night.