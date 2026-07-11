Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон ММА

Макгрегор та Голловей провели фінальну битву поглядів перед боєм

Олександр Булава — 11 липня 2026, 17:38
Макгрегор та Голловей провели фінальну битву поглядів перед боєм
Конор Макгрегор та Макс Голловей
UFC

Колишній чемпіон UFC у двох дивізіонах Конор Макгрегор (22-6) та Макс Голловей (27-9) зійшлися у фінальній битві поглядів напередодні свого протистояння.

Поєдинок стане головною подією турніру UFC 329, який відбудеться на арені T-Mobile Arena в Лас-Вегасі у ніч на неділю, 12 липня. Суперники вже зустрічалися у 2013 році, коли Макгрегор переміг Голловея одноголосним рішенням суддів у напівлегкій вазі.

Нагадаємо, востаннє Конор бився влітку 2021 року, коли зазнав другої поспіль поразки від Дастіна Пор'є та отримав важкий перелом ноги.

Читайте також :
Довгоочікуване повернення Макгрегора після 5-річної паузи: анонс UFC 329

Раніше Макгрегор зробив несподіване зізнання напередодні довгоочікуваного повернення в октагон.

Конор Макгрегор Макс Голловей

Конор Макгрегор

Зірковий репер поставив мільйон доларів на перемогу Макгрегора у бою проти Голловея
Довгоочікуване повернення Макгрегора після 5-річної паузи: анонс UFC 329
Від безробітного сантехніка до найбільшої зірки UFC, або як Конор Макгрегор назавжди змінив ММА
Макгрегор став амбасадором російської кіберспортивної організації Aurora
Цей хлопець нічого не зробив у ММА: Макгрегор жорстко розніс Хабіба перед поверненням в UFC

Останні новини