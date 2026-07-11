Макгрегор та Голловей провели фінальну битву поглядів перед боєм

Колишній чемпіон UFC у двох дивізіонах Конор Макгрегор (22-6) та Макс Голловей (27-9) зійшлися у фінальній битві поглядів напередодні свого протистояння.

Поєдинок стане головною подією турніру UFC 329, який відбудеться на арені T-Mobile Arena в Лас-Вегасі у ніч на неділю, 12 липня. Суперники вже зустрічалися у 2013 році, коли Макгрегор переміг Голловея одноголосним рішенням суддів у напівлегкій вазі.

Нагадаємо, востаннє Конор бився влітку 2021 року, коли зазнав другої поспіль поразки від Дастіна Пор'є та отримав важкий перелом ноги.

Раніше Макгрегор зробив несподіване зізнання напередодні довгоочікуваного повернення в октагон.