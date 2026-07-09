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Мак-Грегор став амбасадором російської кіберспортивної організації Aurora

Микола Літвінов — 9 липня 2026, 20:46
Мак-Грегор став амбасадором російської кіберспортивної організації Aurora
Конор Мак-Грегор
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Колишній чемпіон UFC Конор Мак-Грегор став амбасадором російської кіберспортивної організації Aurora, яка юридично зареєстрована в Сербії.

Про це повідомляє пресслужба команди.

"Світова спортивна ікона та один із найсильніших бійців в історії UFC тепер є частиною Aurora. Ласкаво просимо до нашої сім'ї", – йдеться в заяві.

Зазначимо, що власником та засновником Aurora є росіянин Валерій "L3rich" Харитонов, який у минулому був професійним кіберспортсменом. Крім того, організація активно рекламує букмекерську компанію 1XBet, що має зв'язок із РФ.

Нагадаємо, що напередодні Aurora вилетіла з IEM Cologne Major 2026, поступившись у півфіналі бразильському колективу Furia з рахунком 0:2.

Aurora

Aurora

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