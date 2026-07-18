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Скалоні: У збірній Іспанії мене турбує абсолютно все

Олег Дідух — 18 липня 2026, 17:04
Скалоні: У збірній Іспанії мене турбує абсолютно все
Ліонель Скалоні
Getty Images

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні відповів на запитання про те, чи побоюється він Іспанію напередодні фіналу чемпіонату світу-2026.

Слова фахівця наводить The Guardian.

"Щойно збірна Іспанії вийде з готелю, я почну турбуватися. Коли вони сядуть в автобус і вирушать на стадіон, я почну турбуватися. Це чудова команда. У збірній Іспанії мене турбує абсолютно все. У них є футболісти, які грали на найбільших світових турнірах, і багато хто з них є лідерами своїх клубів.

Коли починається матч і м'яч приходить у рух, гравці забувають про тиск і повністю зосереджуються на грі. Вони вже грали у фіналі Євро та у фіналі Ліги націй, тому мають величезний досвід. Не думаю, що наш другий поспіль вихід у фінал дасть нам якусь перевагу", – заявив Скалоні.

Нагадаємо, фінал ЧС-2026 між Іспанією та Аргентиною відбудеться у неділю, 19 липня, початок – о 22:00 за київським часом. У півфіналі аргентинці обіграли Англію з рахунком 2:1.

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