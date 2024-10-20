Мбаппе відреагував на перемогу Нганну постом у соцмережі

Зірка мадридського Реала та збірної Франції Кіліан Мбаппе відреагував на перемогу камерунця Франсіса Нганну (18-3) над бразильцем Ренаном Феррейрою (13-4) у бою за титул чемпіона PFL.

Футболіст розмістив у себе в Instagram сторис, де опублікував спільне фото з професійним бійцем.

"Континент. Поважайте мого брата Франсіса Нгану. Для Кобі", – підписав світлину Мбаппе, додавши емоджі прапору Камеруну.

Нагадаємо, що Кобі – це син Нганну, який помер у 15-річному віці через проблеми зі здоров'ям. Франсіс тріумф над Феррейрою присвятив саме йому.

Зазначимо, що у Мбаппе зараз не найкращий період. Шведські ЗМІ повідомили про те, що Кіліан перебуває під слідством за підозрою у сексуальному насильстві. Сам гравець уже встиг назвати цю інформацію фейковою.