Прокуратура розпочала розслідування щодо Мбаппе, якого підозрюють у зґвалтуванні

Зірковий французький футболіст Кіліан Мбаппе перебуває під слідством за "обґрунтованою підозрою" у сексуальному насильстві. Прокуратура уже розпочала розслідування.

Про це повідомляє видання Expressen.

Минулого тижня Кіліан Мбаппе здійснив несподіваний візит до шведської столиці, і його бачили на вечірці в центрі Стокгольма в четвер і до ранку п'ятниці. 25-річний форвард Реала повечеряв у ресторані Chez Jolie в престижному районі Стокгольма Естермальм, а потім відправився в сусідній нічний клуб під назвою V.

Як повідомляє джерело, згідно з поліцейським звітом, ймовірне сексуальне насильство сталося у четвер, 10 жовтня. Заява про злочин була подана в поліцію через два дні. За словами речника поліції Даніеля Вікдаля, цією справою зараз займається прокурор.

Шведська газета Aftonbladet, що першою повідомила про звинувачення у зґвалтуванні, пише, що сексуальне насильство, ймовірно, сталося в готелі, де жив Мбаппе.

Вчора Мбаппе заперечив інформацію стосовно його причетності до зґвалтування.