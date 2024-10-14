Мбаппе спростував звинувачення у зґвалтуванні

Нападник Реала та збірної Франції Кіліан Мбаппе відреагував на новини стосовно його причетності в зґвалтуванні.

Про це повідомив форвард у соцмережі "Х".

Кіліан натякнув, що подібна історія спливла у ЗМІ перед його слуханням з ПСЖ щодо виплати боргу у 55 млн євро.

"Фейкові новини. Це так передбачувано, напередодні слухання, ніби випадково", - написав Мбаппе.

Напередодні видання RMC Sport повідомило, що невідома жінка повідомила про ймовірне зґвалтування, яке сталося в готелі у Стокгольмі, де відпочивав форвард разом зі своїми друзями.

FAKE NEWS !!!! ❌❌❌

Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard 😉 https://t.co/nQN98mtyzR — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 14, 2024

Нагадаємо, 25-річний форвард не був викликаний на жовтневі матчі Ліги націй проти Ізраїля та Бельгії. Водночас Реал надав Мбаппе тижневу відпустку, до тренувань Кіліан повернувся 12 жовтня.