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Мбаппе спростував звинувачення у зґвалтуванні

Олександр Булава — 14 жовтня, 22:00
Мбаппе спростував звинувачення у зґвалтуванні
Кіліан Мбаппе
Getty Images

Нападник Реала та збірної Франції Кіліан Мбаппе відреагував на новини стосовно його причетності в зґвалтуванні.

Про це повідомив форвард у соцмережі "Х".

Кіліан натякнув, що подібна історія спливла у ЗМІ перед його слуханням з ПСЖ щодо виплати боргу у 55 млн євро.

"Фейкові новини. Це так передбачувано, напередодні слухання, ніби випадково", - написав Мбаппе.

Напередодні видання RMC Sport повідомило, що невідома жінка повідомила про ймовірне зґвалтування, яке сталося в готелі у Стокгольмі, де відпочивав форвард разом зі своїми друзями.

Нагадаємо, 25-річний форвард не був викликаний на жовтневі матчі Ліги націй проти Ізраїля та Бельгії. Водночас Реал надав Мбаппе тижневу відпустку, до тренувань Кіліан повернувся 12 жовтня.

Реал Мадрид Кіліан Мбаппе

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