Нганну присвятив перемогу над Феррейрою померлому сину

Колишній чемпіон UFC у важкій вазі камерунець Френсіс Нганну (18-3) після перемоги над Ренаном Феррейрою (13-4) у бою за титул чемпіона PFL присвятив свій виступ сину, який помер у 15-місячному віці у квітні цього року.

Його слова цитує MMA Figthing.

"Я не можу думати ні про що, окрім мого сина Кобі. Я виходжу на ринг лише заради нього. Я сподіваюся, що люди будуть пам'ятати його ім'я, тому що без Кобі мене б тут не було.

Це було важко. Не тільки тренувальний табір був важким, але й останні два дні були важкими, сповненими емоцій. Я не міг нічого робити, не думаючи про це. Це важко. Ця перемога для Кобі", – сказав Нганну.