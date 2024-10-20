Нганну присвятив перемогу над Феррейрою померлому сину
Колишній чемпіон UFC у важкій вазі камерунець Френсіс Нганну (18-3) після перемоги над Ренаном Феррейрою (13-4) у бою за титул чемпіона PFL присвятив свій виступ сину, який помер у 15-місячному віці у квітні цього року.
Його слова цитує MMA Figthing.
"Я не можу думати ні про що, окрім мого сина Кобі. Я виходжу на ринг лише заради нього. Я сподіваюся, що люди будуть пам'ятати його ім'я, тому що без Кобі мене б тут не було.
Це було важко. Не тільки тренувальний табір був важким, але й останні два дні були важкими, сповненими емоцій. Я не міг нічого робити, не думаючи про це. Це важко. Ця перемога для Кобі", – сказав Нганну.
Нагадаємо, що родина камерунця не розкрила причини смерті маленького Кобі. Відомо, що у хлопчика були серйозні проблеми зі здоров'ям.