Він — частина історії UFC: Адесанья став на захист Нганну

Колишній чемпіон UFC у середній вазі новозеландець Ісраель Адесанья став на захист Франсіса Нганну, який покинув промоцію.

Про це 35-річний Адесанья заявив у коментарі для MMAJunkie.

"Ви ніколи не зможете стерти історію Френсіса з UFC – я так кажу. Це частина історії. Нам це потрібно виправити. Мені це не подобається. Мені не подобається той факт, що ми намагаємося просто вирізати справді важливу частину історії. Це безглуздо. Це справді безглуздо. Але ми це виправимо. Потім виправимо", — сказав Адесанья.

Зазначимо, що Нганну підписав угоду з PFL і незабаром проведе свій перший бій у новій організації проти Ренана Феррейри.

Адесанья наступний свій бій проведе у ніч з 17 на 18 серпня на турнірі UFC 305. Чемпіон підготував анонс усіх поєдинків в Австралії.