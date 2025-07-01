Російський боєць PFL зірвав поєдинок, нокаутувавши суперника шаленим ударом поміж ніг

На турнірі PFL у Чикаго сталася шокуюча ситуація: колишній боєць UFC з Молдови Олександр "King Kong" Романов завершив півфінальний поєдинок, лежачи на ношах.

У першому раунді бою проти росіянина Валентина Молдавського 34-річний Романов отримав нищівний удар у пах, після чого впав на підлогу октагону, корчачись від болю. Суддя одразу закричав, кличучи лікаря: ситуація була критичною.

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Усе сталося під кінець раунду, коли суперники зійшлися у клінчі. Романов спробував атакувати коліном, але у відповідь отримав удар нижче пояса. Після цього він не зміг продовжити бій – суддя оголосив "no contest".

Молдавський, хоча й вдарив ненавмисно, виглядав пригніченим і опустився на коліна прямо в клітці, усвідомлюючи, що такий фінал бою нікому не приносить перемоги.

UFC veteran Alexander Romanov balls hurt so bad he got carried out of the PFL cage pic.twitter.com/Fhw1Q8URWP — Rob (Jspec) Nakamura🤙🏼 (@JspecTheHost) June 28, 2025

Romanov fights are never a dull moment.



After landing three solid takedowns in the first round, he took a low blow, couldn't recover, and is now on his way to the hospital on a stretcher. Hopefully, it's nothing serious, but he's been the boy who cried wolf in the past. pic.twitter.com/UFFlaDKhGi — SOOKY MMA🎙🥊🥋 (@TheSookyScoop) June 28, 2025

Бій мав вирішити, хто продовжить боротьбу за титул у важкій вазі PFL. Для Романова це був лише другий поєдинок у новій організації після переходу з UFC, де він колись вважався однією з найперспективніших зірок дивізіону.

Нагадаємо, напередодні у межах UFC 317 Ілія Топурія брутально нокаутував Чарльза Олівейру, ставши новим чемпіоном у легкій вазі.