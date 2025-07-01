Російський боєць PFL зірвав поєдинок, нокаутувавши суперника шаленим ударом поміж ніг
На турнірі PFL у Чикаго сталася шокуюча ситуація: колишній боєць UFC з Молдови Олександр "King Kong" Романов завершив півфінальний поєдинок, лежачи на ношах.
У першому раунді бою проти росіянина Валентина Молдавського 34-річний Романов отримав нищівний удар у пах, після чого впав на підлогу октагону, корчачись від болю. Суддя одразу закричав, кличучи лікаря: ситуація була критичною.
Усе сталося під кінець раунду, коли суперники зійшлися у клінчі. Романов спробував атакувати коліном, але у відповідь отримав удар нижче пояса. Після цього він не зміг продовжити бій – суддя оголосив "no contest".
Молдавський, хоча й вдарив ненавмисно, виглядав пригніченим і опустився на коліна прямо в клітці, усвідомлюючи, що такий фінал бою нікому не приносить перемоги.
Бій мав вирішити, хто продовжить боротьбу за титул у важкій вазі PFL. Для Романова це був лише другий поєдинок у новій організації після переходу з UFC, де він колись вважався однією з найперспективніших зірок дивізіону.
Нагадаємо, напередодні у межах UFC 317 Ілія Топурія брутально нокаутував Чарльза Олівейру, ставши новим чемпіоном у легкій вазі.